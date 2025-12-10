Ucraina Zelensky pronto a rispondere a Trump | Tra poche ore invieremo il piano agli Usa
Zelensky si prepara a rispondere a Trump, annunciando l'invio di un piano agli Stati Uniti nelle prossime ore. Nel frattempo, la portavoce russa Zakharova critica le posizioni ucraine, sottolineando le tensioni e le divergenze tra le parti sul tema delle elezioni e della sovranità del Paese.
La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato le posizioni di Zelensky, specificando la necessità di elezioni nel Paese invaso dalla Russia: "Zelensky dice di volere l'indipendenza dell'Ucraina, ma chiede che altri Paesi garantiscano la possibilità di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ucraina, 100 milioni di tangenti in Energoatom: perquisito Mindich, alleato di Zelensky
Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l’Ucraina
Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ?
Mosca: 'Pronti a reagire se l'Europa schiera truppe in Ucraina. Un teatrino la promessa di Zelensky sul voto'. Kiev: 'Attacco russo alla regione di Odessa nella notte, danneggiate infrastrutture' #ANSA Vai su Facebook
Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ? Vai su X
Guerra Russia – Ucraina, oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa: “Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi”, Putin: “Il Donbass è nostro”, le news in ... - Zelensky rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Secondo fanpage.it
