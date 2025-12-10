Ucraina Zelensky pronto a rispondere a Trump | Tra poche ore invieremo il piano agli Usa

Ildifforme.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky si prepara a rispondere a Trump, annunciando l'invio di un piano agli Stati Uniti nelle prossime ore. Nel frattempo, la portavoce russa Zakharova critica le posizioni ucraine, sottolineando le tensioni e le divergenze tra le parti sul tema delle elezioni e della sovranità del Paese.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato le posizioni di Zelensky, specificando la necessità di elezioni nel Paese invaso dalla Russia: "Zelensky dice di volere l'indipendenza dell'Ucraina, ma chiede che altri Paesi garantiscano la possibilità di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina zelensky pronto a rispondere a trump tra poche ore invieremo il piano agli usa

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky pronto a rispondere a Trump: “Tra poche ore invieremo il piano agli Usa”

Ucraina, 100 milioni di tangenti in Energoatom: perquisito Mindich, alleato di Zelensky

Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l’Ucraina

Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ?

ucraina zelensky pronto rispondereGuerra Russia – Ucraina, oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa: “Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi”, Putin: “Il Donbass è nostro”, le news in ... - Zelensky rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Secondo fanpage.it