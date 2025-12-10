Ucraina Trump | Europa debole Zelensky apre alle elezioni

L’attuale scenario della guerra in Ucraina si dipana tra dichiarazioni di leader internazionali e tensioni geopolitiche. Trump critica la debolezza dell’Europa, mentre Zelensky apre alla possibilità di elezioni. Le parole di Lavrov e le risposte della Casa Bianca evidenziano un rafforzamento dell’intesa tra Russia e Stati Uniti, contribuendo a definire il quadro di un conflitto che coinvolge le principali potenze mondiali.

La guerra in Ucraina. Le parole di Lavrov dal Cremlino e le stoccate arrivate all'Europa dalla Casa Bianca rafforzano l'intesa tra Russia e Stati Uniti. Intanto il conflitto nel Paese continua.

#ottoemezzo Nathalie Tocci sui negoziati di pace per l'Ucraina: "Trump non aiuta Kiev, non può imporre la capitolazione"

Sul piano di pace di #Trump sull' #Ucraina, #LeoneXIV: "Non l'ho letto per intero. Purtroppo, alcune parti che ho visto apportano un cambiamento enorme a quella che per molti, molti anni è stata una vera alleanza tra Europa e Stati Uniti".

Trump attacca l'Europa e l'Ucraina: "Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilanciato pesanti critiche nei confronti dell'UE e della leadership ucraina in una lunga intervista a Politico.