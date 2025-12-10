Ucraina | Silvestri ' Salvini rinnega politica governo di ultimi tre anni'

Il ministro Salvini ha dichiarato di non voler ridurre i fondi alla Sanità per sostenere l'invio di armi in Ucraina, suscitando reazioni e opinioni contrastanti. La posizione del leader leghista evidenzia tensioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sul ruolo dell’Italia nel conflitto ucraino, segnando un punto di svolta nel quadro politico italiano degli ultimi anni.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Salvini ci dice che oggi non vuole togliere soldi alla Sanità per mandare le nostre armi in Ucraina, per una guerra persa. Il punto è che in questa frase ha affermato due concetti: il primo che mandare le armi in Ucraina vuol dire togliere soldi alla sanità e all'istruzione. Il secondo è che fino adesso lo ha fatto, che fino adesso le armi che il governo ha mandato in Ucraina hanno tolto soldi alle nostre infrastrutture e vedendo la legge di bilancio non è che gli si può dare totalmente torto”. Lo ha detto Francesco Silvestri del Movimento Cinque Stelle, ospite al programma Start di Sky Tg24. 🔗 Leggi su Iltempo.it