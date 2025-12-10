**Ucraina | scintille Conte-riformisti Pd su Trump e Ue leader M5S ' e loro che soluzioni hanno?' **

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte su Trump, l'Unione Europea e la situazione in Ucraina, suscitando reazioni contrastanti tra i politici italiani. Mentre alcune figure esprimono scetticismo e critica, altri si interrogano sulle soluzioni proposte dai leader politici per affrontare le complesse sfide internazionali.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Pensavo fosse Vannacci e invece era Conte". Filippo Sensi, senatore Pd area 'ultra' riformista, parafrasa il titolo di un vecchio film italiano per stigmatizzare le parole di Giuseppe Conte oggi su Trump, Ue e Ucraina. "L'Europa ha fallito, lasciamo condurre il negoziato agli Stati Uniti", ha detto il leader M5S. Parole che hanno agitato il campo del centrosinistra. Critiche da riformisti dem e centristi. E anche Angelo Bonelli in tv ha preso le distanze: "Non condivido la posizione del 'lasciamo fare a Trump'". In serata è arrivata la replica dello stesso Conte: "Oggi l'unico processo negoziale in campo è quello proposto" dagli Usa "che piaccia o no.

