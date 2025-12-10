Ucraina-Russia Lavrov | Non faremo la guerra all’Europa Ultimatum di Trump a Zelensky

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito che la Russia non intende scatenare una guerra contro l'Europa, sottolineando che anche il presidente Vladimir Putin ha confermato questa posizione. Nel contesto delle tensioni tra Ucraina e Russia, si aggiunge l'ultimatum di Trump a Zelensky, evidenziando la complessità diplomatica della situazione.

(Adnkronos) – ''Non faremo la guerra all'Europa, non abbiamo nessuna intenzione di farlo''. Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, sottolineando che ''lo ha detto anche il presidente Vladimir Putin''. Allo stesso tempo Lavrov ha detto che ''Mosca risponderà a qualsiasi azione ostile, tra cui lo schieramento di contingenti militari europei in Ucraina . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

