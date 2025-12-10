Ucraina | prove di disgelo Usa-Ue Il piano di Trump che la Russia giudica timido

Le recenti conversazioni tra i leader di Francia, Regno Unito e Germania con Donald Trump segnano segnali di avvicinamento tra Usa e Ue sulla crisi ucraina. Durante un colloquio di 40 minuti, si sono esplorate possibilità di progressi per favorire la pace, mentre la Russia valuta il piano proposto da Trump come “timido”.

Prove di disgelo Europa-Usa. I leader di Francia, Gran Bretagna e Germania - Macron, Starmer e Merz - hanno parlato al telefono per 40 minuti con Trump 'per cercare di fare progressi' sulla pace in Ucraina, ha riferito l'Eliseo all'Afp L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: prove di disgelo Usa-Ue. Il piano di Trump (che la Russia giudica “timido”)

Prove di disgelo tra Europa e Usa: colloqui con Trump sulla pace in Ucraina mentre in Italia si accende lo scontro politico - A Roma la Lega frena sul decreto armi e Conte rompe il fronte progressista ... Lo riporta altarimini.it

Disgelo inatteso tra Usa e Cina: perché Trump e Xi tornano a parlarsi - Dopo scontri commerciali e diplomatici, i due Paesi tornano a dialogare con toni insolitamente distesi. Riporta tg24.sky.it

La mia rubrica dedicata alle prove esce fuori dai confini e diventa internazionale, infatti nel prossimo video potrete vedere l'artista Ucraina Viktoriia Dziuba provare il suo numero di verticalismo. Grazie per la fiducia cara Viktoriia, thanks friend - facebook.com Vai su Facebook

Guerra in Ucraina. #Zelensky prova a resistere alle crescenti pressioni dell’asse Washington-Mosca. Oggi l’invio agli americani del piano di pace in 20 punti rivisto con gli europei. Vai su X