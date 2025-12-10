Ucraina Peskov | Lavoriamo per la pace non per un cessate il fuoco

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia lavora per la pace, sottolineando che il focus non è su un semplice cessate il fuoco. Questa affermazione arriva in risposta alle dichiarazioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riguardo alla disponibilità dell’Ucraina a una tregua energetica.

(LaPresse) “Prima di tutto, stiamo lavorando per la pace, non per un cessate il fuoco”. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla disponibilità dell’ Ucraina a una “tregua energetica”. Lo riporta l’agenzia Tass. “Una pace sostenibile, garantita e a lungo termine, raggiunta attraverso la firma di documenti pertinenti, è una priorità assoluta”, ha aggiunto Peskov. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it