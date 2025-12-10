Ucraina nell’Ue dal 2027 soldati e scambi di territori | il Washington Post svela il piano di pace in discussione

Il piano di pace, le garanzie di sicurezza e un piano di ripresa economica. Sono i tre documenti di cui si compone il pacchetto negoziale per la fine della guerra in Ucraina. Che, secondo l'autorevole opinionista del Washington Post David Ignatius, nel testo resta una nazione sovrana, con i suoi confini protetti da garanzie di sicurezza internazionali, parte dell' Unione Europea e impegnata a ricostruire la propria economia grazie a grandi investimenti degli Stati Uniti e dell' Europa. Ignatius cita come fonti funzionari americani, ucraini ed europei. I colloqui sono ben lontani dall'essere conclusi, con l'Ucraina e i suoi sostenitori europei che prevedono di diffondere un insieme congiunto di emendamenti mercoledì, scrive Ignatius, elencando però alcune idee esplorate.

