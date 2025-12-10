Le dichiarazioni di Mosca criticano duramente la promessa di Zelensky di indire elezioni in Ucraina, definendola come uno spettacolo di marionette controllate. La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica, mentre le ambizioni politiche di Zelensky vengono messe in discussione. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale, alimentando il clima di incertezza e conflitto nella regione.

La promessa di indire elezioni in Ucraina da parte del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sembra uno spettacolo di marionette, in cui un burattinaio controlla i fili dei propri pupazzi. È quanto afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova parlando a Radio Sputnik, dopo che nelle ultime ore Zelensky si è detto disponibile a valutare di portare il Paese al voto, ma a determinate condizioni: “Chiedo agli Usa e ai partner europei di garantire la sicurezza delle elezioni. Se ci sarà, entro 60-90 giorni l’Ucraina sarà pronta a tenerle”, ha detto Zelensky, che ieri è stato a Roma, dove ha incontrato la premier, Giorgia Meloni, e Leone XIV. 🔗 Leggi su Lapresse.it