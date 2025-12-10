Ucraina Meloni vede Zelensky | Condivisi i prossimi passi per la pace

Il ministro Meloni ha incontrato il presidente Zelensky in Ucraina, discutendo dello stato dei negoziati di pace. Durante un colloquio di un'ora e mezza, sono stati analizzati i progressi e condivisi i prossimi passi necessari per raggiungere una soluzione giusta e duratura per il paese.

Un’ora e mezza di colloquio per analizzare lo stato di avanzamento del processo negoziale e condividere i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per Kiev. Giorgia Meloni riceve a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, reduce dagli incontri di Londra e Bruxelles con i leader europei, nel giorno in cui Donald Trump torna a ‘pungere’ l’Europa sulla gestione del conflitto, e non solo. I due alla fine, secondo quanto riferisce una nota di palazzo Chigi, ricordano “ l’importanza dell’unità di vedute tra partner europei e americani e del contributo europeo a soluzioni che avranno ripercussioni sulla sicurezza del continente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Meloni vede Zelensky: “Condivisi i prossimi passi per la pace”

