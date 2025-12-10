Ucraina Lavrov | Trump unico leader occidentale che comprende le cause della guerra

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha lodato Donald Trump, definendolo l’unico leader occidentale a comprendere le cause della guerra in Ucraina. Le sue dichiarazioni evidenziano una percezione di divergenza tra la posizione di Trump e quella degli altri paesi occidentali riguardo alle origini e alle dinamiche del conflitto.

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha elogiato il ruolo del presidente statunitense Donald Trump negli sforzi di pace in Ucraina, definendolo “l’unico leader occidentale” a comprendere le ragioni che hanno reso inevitabile il conflitto. In un discorso alla Camera alta del Parlamento russo, Lavrov ha anche sottolineato l’impegno di Trump nella tutela dei diritti umani nel contesto della guerra in Ucraina. Commentando il piano di pace statunitense, l’esponente del governo di Mosca ha rivelato che le proposte dell’inviato Steve Witkoff, discusse con il presidente Vladimir Putin, puntano a garantire in Ucraina i diritti delle minoranze nazionali e le libertà religiose secondo gli obblighi internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Lavrov: "Trump unico leader occidentale che comprende le cause della guerra"

Ucraina-Russia, Lavrov: “Non faremo la guerra all’Europa”. Ultimatum di Trump a Zelensky. - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, news. Lavrov: “Risponderemmo a eventuali truppe europee in Ucraina” Vai su X

Lavrov: «Risponderemo a truppe Ue in Ucraina». Su Trump: «Unico occidentale a capire le cause profonde della guerra» - Il Cremlino ha dichiarato di sostenere la posizione molto critica e ostile della Casa Bianca nei confronti dell’Unione europea. Riporta editorialedomani.it