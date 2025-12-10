Ucraina Lavrov | Non dichiareremo guerra all’Europa risponderemo ad azioni ostili

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato che la Russia non dichiarerà guerra all’Europa, ma si riserverà di rispondere a eventuali azioni ostili, come il dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Le sue dichiarazioni sottolineano le tensioni crescenti nella regione e la volontà di Mosca di tutelare i propri interessi senza ricorrere a conflitti aperti con l’Europa.

Mosca, 10 dicembre 2025 - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha avvertito che la Russia risponderebbe a un eventuale di dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Mosca, ha affermato Lavrov, non ha "nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Europa", ma è pronta a reagire a un eventuale di dispiegamento di truppe europee nel Paese vicino. Il ministro russo, come citato dalle agenzia Ria e Tass, ha contestato quella che ha definito la "cecità politica senza speranza" dell'Unione europea, che si illude sulla possibilità di sconfiggere la Russia. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato ieri a palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net