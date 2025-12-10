Ucraina Lavrov | Gli europei vogliono rubare gli asset russi perché non hanno più risorse
Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, accusa i Paesi europei di voler confiscare gli asset russi congelati, sostenendo che questa mossa deriva dalla mancanza di risorse per sostenere la loro guerra in Ucraina. La polemica si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali legate alle sanzioni e alle conseguenze economiche del conflitto.
«I Paesi europei puntano a confiscare i capitali russi congelati perché non hanno più altre risorse per finanziare la guerra» in Ucraina. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo). «A parte rubare il nostro oro e le nostre riserve valutarie in violazione di ogni concepibile norma internazionale e commerciale, non hanno altra risorsa per finanziare questa guerra», ha affermato Lavrov, citato dalla Tass. «Trump unico occidentale che comprende la cause profonde del conflitto». Durante il suo intervento, il ministro russo ha definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come « l’unico occidentale a mostrare di comprendere “le cause profonde” del conflitto in Ucraina ». 🔗 Leggi su Open.online
