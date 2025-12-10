Ucraina la linea Trump | scenario coreano e cessate il fuoco entro Natale Il Papa spinge l’Ue nei negoziati
L'articolo analizza le strategie di Donald Trump per risolvere il conflitto in Ucraina, puntando su un cessate il fuoco entro Natale e un possibile scenario coreano che stabilizzerebbe i confini senza cessioni territoriali. Intanto, il Papa incoraggia l'UE a partecipare ai negoziati per favorire una soluzione diplomatica.
Donald Trump prepara la sua offerta alla Russia per provare a concludere la guerra in Ucraina e le manovre che gli Stati Uniti stanno costruendo si basano su due presupposti: che Kiev accetti l'idea di cessare entro Natale i combattimenti e che Mosca apra allo scenario coreano, che cristallizzerebbe i nuovi confini di fatto nella linea del fronte, senza dunque cessioni territoriali alla Russia e senza l'ufficializzazione della perdita di buona parte del Donbass da parte dell'Ucraina. Uno scenario in evoluzione tra Russia e Ucraina. Sono queste le ultime indiscrezioni emerse dalle trattative dopo che a Miami i negoziatori americani e ucraini si sono incontrati a più riprese e dopo che Washington ha esplicitato la sua volontà di fare corsa solitaria nella trattativa con la Russia, lasciando indietro l' Unione Europea, a cui favore è però intervenuto Papa Leone XIV, che dopo aver ricevuto a Castel Gandolfo Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "cercare un accordo di pace senza includere l'Europa nelle conversazioni non è realista.
Marco Travaglio: libera l’opinione di chiunque, ci mancherebbe, ma lui si contraddice di continuo. Prima diceva che Biden faceva gli interessi dell’America e non dell’Europa sostenendo l’Ucraina. Ora che Trump ha cambiato drasticamente linea verso l’Europ Vai su X
Meloni incontra Zelensky: "Italia in prima linea per aiuto e ricostruzione Ucraina" - facebook.com Vai su Facebook
Russia-Ucraina, pace o guerra totale? Il piano Trump vacilla e spinge l’Europa al limite - Ucraina, bivio decisivo tra pace e guerra: il piano americano divide, l’Ucraina non cede e l’Europa si prepara allo scenario più duro. Segnala notizie.it
