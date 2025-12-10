Ucraina | Gori a Conte ' lasciamo fare a Trump? Certo ha così a cuore Kiev e futuro Ue'

Iltempo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'intervista di Gori a Conte solleva questioni sulla gestione delle negoziazioni per l'Ucraina, ipotizzando un ruolo di Trump. La riflessione si concentra sulle responsabilità e sulle scelte diplomatiche dei protagonisti internazionali coinvolti nel conflitto e nel futuro dell'Europa.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ma sì, lasciamo che sia Trump a condurre il negoziato, e noi stiamone fuori! Lasciamo che sia lui, che tanto ha a cuore le sorti dell'Ucraina e il futuro dell'Europa. Facciamo anzi che siano i russi a fissare direttamente le condizioni, così evitiamo di perderci del tempo". Lo scrive sui social Giorgio Gori sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

