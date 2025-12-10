Ucraina | Gori a Conte ' lasciamo fare a Trump? Certo ha così a cuore Kiev e futuro Ue'

Un'intervista di Gori a Conte solleva questioni sulla gestione delle negoziazioni per l'Ucraina, ipotizzando un ruolo di Trump. La riflessione si concentra sulle responsabilità e sulle scelte diplomatiche dei protagonisti internazionali coinvolti nel conflitto e nel futuro dell'Europa.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ma sì, lasciamo che sia Trump a condurre il negoziato, e noi stiamone fuori! Lasciamo che sia lui, che tanto ha a cuore le sorti dell'Ucraina e il futuro dell'Europa. Facciamo anzi che siano i russi a fissare direttamente le condizioni, così evitiamo di perderci del tempo". Lo scrive sui social Giorgio Gori sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Gori a Conte, 'lasciamo fare a Trump? Certo, ha così a cuore Kiev e futuro Ue...'

Mentre l’Europa cerca la soluzione per sostenere l’Ucraina in Italia va in scena uno scontro tra le forze di maggioranza. Tajani chiede il Mes come garanzia per utilizzare gli asset russi sequestrati, la Lega di Salvini invece dice che quegli asset non vanno tocc - facebook.com Vai su Facebook

"RI.GO - COMMERCIO FILATI DI RICCI FELICIANO E GORI LUCIANO S.N.C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Ucraina, Conte: “Governo e Ue hanno fallito, lasciamo che gli Usa conducano il negoziato” - "Il governo italiano insieme ai governi europei hanno fallito puntando sulla scommessa militare della vittoria dell'Ucraina sulla Russia" a "colpi di invii di armi e di spese militari". Scrive repubblica.it