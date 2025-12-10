Ucraina dietro il supporto di facciata l’Europa taglia gli aiuti | i numeri

Mentre prosegue il confronto diplomatico tra Russia, Usa ed Europa, i numeri ufficiali rivelano una realtà meno favorevole di quanto sembri riguardo al supporto occidentale all’Ucraina, evidenziando un progressivo taglio degli aiuti europei dietro una facciata di sostegno.

Mentre continua il ping pong della diplomazia fra Russia, Usa ed Europa, con l'aggiustamento del piano originario in 28 punti targato Witkoff-Dmitriev che Kyiv e i volenterosi hanno ridotto a 20 e che dovrà essere valutato a breve tra Washington e Mosca, arrivano i numeri ufficiali a diradare un po' le nebbie della propaganda sulla reale portata dell'aiuto occidentale all'Ucraina. Gli aiuti europei all'Ucraina continuano a diminuire. I dati sono quelli dell' Istituto per l'economia mondiale di Kiel, in Germania, che dall'inizio del conflitto monitora attraverso l' Ukraine Support Tracker il flusso di aiuti, militari e finanziari, verso l'ex repubblica sovietica.