Nel contesto della crisi in Ucraina, l'ex premier Giuseppe Conte esprime un forte giudizio sulla risposta dell'Unione Europea, definendola vergognosamente debole. Le sue parole evidenziano le tensioni tra le diverse posizioni politiche e il ruolo degli Stati Uniti, sottolineando le criticità e le sfide della comunità internazionale nel gestire il conflitto.

Roma, 10 dic. (askanews) – “Vedo che alcune anime belle si meravigliano delle mie dichiarazioni di oggi. Mi sono limitato a fotografare con rammarico quella che è la disastrosa situazione attuale: ho sempre auspicato un protagonismo dell’Europa nel processo di pace e questo invece è clamorosamente mancato”. Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte, replicando alle critiche piovutegli addosso per le sue parole sul ruolo dell’Europa nella crisi ucraina. “La Cina si era offerta da subito di mediare ed è stata ricacciata spingendola all’abbraccio con la Russia e il resto del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it