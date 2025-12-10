Ucraina Conte | vergognosa debolezza Ue Usa se ne approfittano
Nel contesto della crisi in Ucraina, l'ex premier Giuseppe Conte esprime un forte giudizio sulla risposta dell'Unione Europea, definendola vergognosamente debole. Le sue parole evidenziano le tensioni tra le diverse posizioni politiche e il ruolo degli Stati Uniti, sottolineando le criticità e le sfide della comunità internazionale nel gestire il conflitto.
Roma, 10 dic. (askanews) – “Vedo che alcune anime belle si meravigliano delle mie dichiarazioni di oggi. Mi sono limitato a fotografare con rammarico quella che è la disastrosa situazione attuale: ho sempre auspicato un protagonismo dell’Europa nel processo di pace e questo invece è clamorosamente mancato”. Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte, replicando alle critiche piovutegli addosso per le sue parole sul ruolo dell’Europa nella crisi ucraina. “La Cina si era offerta da subito di mediare ed è stata ricacciata spingendola all’abbraccio con la Russia e il resto del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Ucraina, Conte: vergognosa debolezza UE, USA se ne approfittano - Risponde così a caldo Irene Pivetti, ex presidente della Camera, subito dopo la condanna per lei a 4 anni di reclusione per ... Come scrive msn.com
**Ucraina: scintille Conte-riformisti Pd su Trump e Ue, leader M5S 'e loro che soluzioni hanno?'** - Filippo Sensi, senatore Pd area 'ultra' riformista, parafrasa il titolo di un vecchio film italiano per stigmatizzare le parole ... Si legge su lanuovasardegna.it
Giuseppe Conte si è definitivamente tolto la maschera. Il leader del M5S per un po’ di tempo si è finto pacifista, ma il suo cuore ha sempre battuto per Vladimir Putin. Ora che Donald Trump ha preso in mano le trattative sull’Ucraina, l’ex presidente del Consigli Vai su X
Conte: "Governo e Ue hanno fallito, lasciamo che gli Usa conducano il negoziato sull'Ucraina" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook