Ucraina Conte su Trump spiazza ‘campo largo’ Pd | Italia stia con Ue

Roma, 10 dic. (askanews) – Le parole di Giuseppe Conte sull'Ucraina spiazzano il 'campo largo', se il leader M5s torna a criticare la linea dell'Europa e invita a lasciare l'iniziativa negoziale agli Usa ("L'unico processo negoziale in campo è quello proposto da loro"), il Pd sottolinea che al netto dell'inerzia degli ultimi anni oggi l'Europa si muove ed è lì che l'Italia deve stare. Ma le parole dell'ex premier vengono criticate anche da Riccardo Magi di 'Più Europa' e persino Angelo Bonelli di Avs dice di non condividere, sia pure aggiungendo che la risposta dell'Ue non può essere il riarmo.