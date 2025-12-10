Ucraina Conte su Trump spiazza ‘campo largo’ Pd | Italia stia con Ue
Le dichiarazioni di Giuseppe Conte sull’Ucraina sorprendono il ‘campo largo’, criticando la linea europea e invitando gli Usa a guidare le negoziazioni. Il Pd sottolinea invece l’importanza dell’azione europea, evidenziando come l’Italia debba rafforzare la propria posizione all’interno dell’Unione. La questione riflette le tensioni tra approcci differenti alla crisi ucraina e al ruolo internazionale dell’Italia.
Roma, 10 dic. (askanews) – Le parole di Giuseppe Conte sull’Ucraina spiazzano il ‘campo largo’, se il leader M5s torna a criticare la linea dell’Europa e invita a lasciare l’iniziativa negoziale agli Usa (“L’unico processo negoziale in campo è quello proposto da loro”), il Pd sottolinea che al netto dell’inerzia degli ultimi anni oggi l’Europa si muove ed è lì che l’Italia deve stare. Ma le parole dell’ex premier vengono criticate anche da Riccardo Magi di ‘Più Europa’ e persino Angelo Bonelli di Avs dice di non condividere, sia pure aggiungendo che la risposta dell’Ue non può essere il riarmo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
