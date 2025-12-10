**Ucraina | Conte ' farisei sorpresi da mie parole che soluzione hanno?' **

L'ex premier Giuseppe Conte commenta le reazioni alle sue recenti dichiarazioni sull'Ucraina, sottolineando come alcune persone siano sorprese dalle sue parole. In un intervento a Roma, si interroga sulle soluzioni possibili e sulle reazioni di chi lo accusa di fare dichiarazioni inattese, evidenziando un dibattito acceso e diversificato sulla questione internazionale.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Vedo che alcune anime belle si meravigliano delle mie dichiarazioni di oggi. Mi sono limitato a fotografare con rammarico quella che è la disastrosa situazione attuale: ho sempre auspicato un protagonismo dell'Europa nel processo di pace e questo invece è clamorosamente mancato". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "La Cina si era offerta da subito di mediare ed è stata ricacciata spingendola all'abbraccio con la Russia e il resto del mondo. Abbiamo condannato e ricondannato l'aggressione russa ma è un fatto che stanno consolidando ogni giorno una vittoria militare sul campo.

