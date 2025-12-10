Ucraina Conte | Europa disorientata Stati Uniti negoziano

Il dibattito sulla gestione del conflitto in Ucraina continua a suscitare opinioni contrastanti. Secondo l’ex premier Conte, l’Europa e il governo italiano avrebbero fallito nella strategia militare, puntando troppo sugli aiuti armati e le spese militari, mentre Stati Uniti e altri attori negoziano a Roma, sollevando dubbi sull’efficacia delle attuali politiche.

Roma, 10 dic. (askanews) – “Il governo italiano, insieme ai governi europei, hanno fallito puntando sulla scommessa militare della vittoria dell’Ucraina sulla Russia a colpi di invii di armi e di spese militari. Invece dobbiamo prendere i soldi del riarmo e dobbiamo utilizzarli per le vere emergenze del Paese: siamo a 32 mesi di crollo della produzione industriale, usiamoli per contrastare il crollo degli stipendi reali, per contrastare questo aumento delle tasse e ridurre le liste d’attesa. E soprattutto utilizziamo quei soldi buttati in Albania per maggiore protezione sulle nostre strade, è questo che chiedono i cittadini perché aumentano rapine, furti, scippi e anche gli stupri”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

