L'Europa appare ancora divisa e incerta sulla gestione della crisi ucraina, evidenziando una mancanza di orientamento chiaro. In questo contesto, alcune voci suggeriscono di affidarsi agli Stati Uniti per condurre i negoziati, evidenziando le difficoltà di coordinamento tra i paesi europei e la complessità della situazione geopolitica in atto.

Sull'Ucraina "l'Europa è completamente disorientata, non si è capito qual è la linea. Purtroppo avevano solo una linea, questa è la realtà: la vittoria militare sulla Russia. Hanno hanno scommesso su questo e adesso non c'è nessuna alternativa. Quindi lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti".