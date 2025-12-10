Ucraina Conte | Europa disorientata lasciamo condurre negoziati agli Usa
L'Europa appare ancora divisa e incerta sulla gestione della crisi ucraina, evidenziando una mancanza di orientamento chiaro. In questo contesto, alcune voci suggeriscono di affidarsi agli Stati Uniti per condurre i negoziati, evidenziando le difficoltà di coordinamento tra i paesi europei e la complessità della situazione geopolitica in atto.
Sull'Ucraina "l'Europa è completamente disorientata, non si è capito qual è la linea. Purtroppo avevano solo una linea, questa è la realtà: la vittoria militare sulla Russia. Hanno hanno scommesso su questo e adesso non c'è nessuna alternativa. Quindi lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti".
Giuseppe Conte si è definitivamente tolto la maschera. Il leader del M5S per un po' di tempo si è finto pacifista, ma il suo cuore ha sempre battuto per Vladimir Putin. Ora che Donald Trump ha preso in mano le trattative sull'Ucraina, l'ex presidente del Consiglio
