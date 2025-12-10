Ucraina Conte | Europa disorientata e negoziati agli Usa Meloni silente nel mezzo
Nel contesto della crisi in Ucraina, il commento di Conte evidenzia uno scenario europeo confuso e senza una posizione chiara. La mancanza di una strategia condivisa sembra aver spinto i negoziati verso gli Stati Uniti, mentre il silenzio di Meloni aggiunge ulteriore complessità alla situazione politica europea.
(LaPresse) “L’ Europa è completamente disorientata. Non si è capito qual è la linea. Purtroppo aveva solo una linea, questa è la realtà, ed era la vittoria militare sulla Russia. Hanno scommesso su questo e adesso non c’è nessuna alternativa quindi lasciano che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti. Da un lato alcuni vorrebbero continuare una guerra ma non riescono neppure a trovare risorse per finanziarla per procura. Dall’altro lato c’è invece chi come Giorgia Meloni rimane nel mezzo silente cercando di capire quale sarà la soluzione migliore per rivendicare di aver contribuito a quella soluzione” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della conferenza stampa alla Camera “Violenza in rete: proposte del M5S per prevenirla e arginarla”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Conte e la guerra in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Tajani prova a sopire le polemiche nel governo sull’Ucraina, in attesa che decida Trump Di @carmelopalma linkiesta.it/2025/12/tajani… via @Linkiesta Vai su X
Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo” - Purtroppo aveva solo una linea, questa è la realtà, ed era ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it