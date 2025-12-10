Ucraina Agea indicata come unica agenzia europea per la realizzazione di una agenzia di pagamento

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) è stata designata come l'unica agenzia europea incaricata di realizzare l'Agenzia di Pagamento Ucraina, confermando il suo ruolo strategico nel settore. Questa decisione sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale per migliorare i sistemi di pagamento e supportare il settore agricolo ucraino.

Come anticipato dall'agenzia specializzata Ageei, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è stata selezionata come unica Agenzia Europea per la realizzazione dell’Agenzia di Pagamento Ucraina. La difficile situazione geopolitica che in questi giorni ha visto la Premier Giorgia Meloni e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky confrontarsi sul prossimo futuro dei territori ucraini e sugli sviluppi delle interlocuzioni anche d’oltreoceano, ha visto un focus anche sul settore primario – da cui non prescinde la ripresa dei territori pesante colpiti dal conflitto. AGEA SCELTA GRAZIE ALLA SUA EVOLUZIONE TECNOLOGICA E OPERATIVA Agea, negli ultimi tre anni, è riuscita ad attivare una strategia nazionale di forte impatto sui territori e di continua sinergia interistituzionale – il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le Regioni e la PA tutta, gli Organismi Pagatori regionali, gli organismi rappresentativi del settore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it