Ucraina Agea indicata come unica agenzia europea per la realizzazione di una agenzia di pagamento
L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) è stata designata come l'unica agenzia europea incaricata di realizzare l'Agenzia di Pagamento Ucraina, confermando il suo ruolo strategico nel settore. Questa decisione sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale per migliorare i sistemi di pagamento e supportare il settore agricolo ucraino.
Come anticipato dall'agenzia specializzata Ageei, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è stata selezionata come unica Agenzia Europea per la realizzazione dell’Agenzia di Pagamento Ucraina. La difficile situazione geopolitica che in questi giorni ha visto la Premier Giorgia Meloni e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky confrontarsi sul prossimo futuro dei territori ucraini e sugli sviluppi delle interlocuzioni anche d’oltreoceano, ha visto un focus anche sul settore primario – da cui non prescinde la ripresa dei territori pesante colpiti dal conflitto. AGEA SCELTA GRAZIE ALLA SUA EVOLUZIONE TECNOLOGICA E OPERATIVA Agea, negli ultimi tre anni, è riuscita ad attivare una strategia nazionale di forte impatto sui territori e di continua sinergia interistituzionale – il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le Regioni e la PA tutta, gli Organismi Pagatori regionali, gli organismi rappresentativi del settore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Agricoltura: Agea selezionata per realizzare un'agenzia di pagamento in Ucraina - L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) e' stata selezionata come unica Agenzia Europea per la ... Scrive ilsole24ore.com
#Ucraina, @Agea_gov indicata come agenzia europea per la realizzazione di una agenzia di pagamento Vai su X
Macron conclude la missione in Cina: Xi apre a cooperazione e dialogo su Ucraina e Medio Oriente Link nei commenti Vai su Facebook
Calciomercato Juve, radar puntati in Salento: Comolli osserva quel classe 2004 in vista della sessione di ... juventusnews24.com
Esenzione IMU alle scuole paritarie: l’emendamento che divide la Manovra 2026 ilgiornaleditalia.it
Machado, la figlia ritira il premio Nobel per la pace a Oslo: “In Venezuela terrorismo di stato” ilfattoquotidiano.it
Le gemelle Kessler sono state sepolte insieme e in gran segreto (proprio come avevano chiesto) vanityfair.it
Lo smog soffoca la Pianura Padana, avanti così per altri 10 giorni. Tira una brutta aria anche al Centro Sud quotidiano.net
Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3 tpi.it