Uccise la mamma Stefanina Piera Riva e finse l’incidente domestico | ergastolo a Pietro Federico Crotti

Pietro Federico Crotti è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della madre, Stefanina Piera Riva, avvenuto a Milano tra il 12 e il 13 gennaio scorso. La sentenza segue le indagini che hanno evidenziato come l'uomo abbia inscenato un incidente domestico per coprire il delitto.

Milano, 10 dicembre 2025 – Ergastolo per Pietro Federico Crotti, 48 anni, per l' omicidio pluriaggravato della madre di 75 anni, Stefanina Piera Riva, uccisa nella sera tra il 12 e il 13 gennaio scorso nell'appartamento della donna, in via Wilt, a Milano.. La Corte d'Assise La vittima Piera Stefanina Riva, 75 anni Lo ha deciso la a Corte di assise di Milano che ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e di aver commesso l' omicidio in presenza di maltrattamenti familiari mentre hanno escluso quelle dei motivi abietti e futili e della minorata difesa.

