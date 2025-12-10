Uccise la madre in casa e le rubò 30mila euro poi finse una caduta accidentale | condannato all' ergastolo

Pietro Federico Crotti, 47 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre, Piera Stefanina Riva, e aver successivamente simulato un incidente per coprire il delitto. L’episodio, avvenuto il 13 gennaio a Milano, ha scioccato l’intera comunità e portato alla luce un grave episodio di violenza familiare.

È stato condannato all'ergastolo Pietro Federico Crotti, 47 anni, accusato di avere strangolato, il 13 gennaio, la madre Piera Stefanina Riva, 75 anni, fingendo poi che fosse morta per una caduta accidentale nel loro appartamento di via Wildt a Milano, tra Casoretto e Lambrate.

