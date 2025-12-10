Ubriaco molesto scatena il caos in un centro scommesse

Nella notte del 9 dicembre, i carabinieri di Piacenza sono intervenuti presso un centro scommesse di viale Europa, chiamati a gestire la situazione di un uomo in evidente stato di ebbrezza che aveva scatenato il caos all’interno del locale. L’intervento si è reso necessario per ristabilire l’ordine e contenere i disagi provocati.

