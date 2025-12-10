Tv Conti ad Atreju | A ‘Tale e Quale’ non posso più fare la ‘black face'

Durante una visita ad Atreju, Conti ha dichiarato di non poter più partecipare a

“Io a Tale e Quale Show non posso più, e lo avrete notato, per delle direttive mondiali far interpretare personaggi di colore a persone bianche perché altrimenti si fa la ‘black face’. Che è un problema gravissimo negli Stati Uniti, ma qui da noi non c’è quella malizia nel voler imitare un cantante di colore”. Così il conduttore tv Carlo Conti ospite di Atreju a Roma per il panel ‘La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia’ assieme ai colleghi Mara Venier, Ezio Greggio e Marco Liorni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tv, Conti ad Atreju: “A ‘Tale e Quale’ non posso più fare la ‘black face'”

