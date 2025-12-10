Tuttosport – Juve Del Piero gioca con il Pafos! E ha pure vinto…

Alex Del Piero ha sorpreso tutti giocando con il Pafos in un’amichevole di calcio a 7. La sua partecipazione ha suscitato grande entusiasmo sui social e ha rappresentato un momento unico nel mondo del calcio, dimostrando ancora una volta il legame speciale dell’ex campione con il gioco.

TORINO – Quale modo migliore di stemperare la tensione in vista di un match di Champions League, se non " rubando " agli avversari il miglior giocatore della loro storia? Chiedetelo al Pafos che nel pomeriggio di ieri, sui campi del centro sportivo della Cral Reale Mutua, hanno organizzato una prestigiosa amichevole internazionale a porte chiuse di Calcio a 7. Per l'occasione, i ciprioti hanno infatti ingaggiato l'ex bandiera bianconera, Alex Del Piero. Pinturicchio con la maglia dei prossimi avversari della Juventus, ha segnato una tripletta contribuendo al successo della sua squadra per 10-5 nella Golden Cup.

