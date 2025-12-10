Tuttigiorni arriva a Soccavo | il nuovo supermercato da 750 mq
Crai Mediterranea amplia la sua presenza in Campania con l’apertura di Tuttigiorni a Soccavo. Il nuovo supermercato, di 750 mq, si trova in via Paolo della Valle 49 e rappresenta un ulteriore investimento del Gruppo CRAI nel territorio, rafforzando la rete di punti vendita dedicati alla spesa quotidiana e alle esigenze della comunità locale.
Crai Mediterranea, realtà del Gruppo CRAI che guida lo sviluppo nel Sud Italia, continua a investire in Campania e apre un nuovo supermercato Tuttigiorni a Soccavo, in via Paolo della Valle 49. Con una superficie di 750 mq, il negozio porta nel quartiere napoletano il modello della “spesa giusta”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
