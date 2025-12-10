Tuttigiorni arriva a Soccavo | il nuovo supermercato da 750 mq

Crai Mediterranea amplia la sua presenza in Campania con l’apertura di Tuttigiorni a Soccavo. Il nuovo supermercato, di 750 mq, si trova in via Paolo della Valle 49 e rappresenta un ulteriore investimento del Gruppo CRAI nel territorio, rafforzando la rete di punti vendita dedicati alla spesa quotidiana e alle esigenze della comunità locale.

