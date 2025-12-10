tutti i progetti persi dello snyderverse che potrebbero tornare con netflix

Negli ultimi mesi si è parlato molto della possibile acquisizione di Warner da parte di Netflix, con un'offerta che potrebbe cambiare il panorama dell'intrattenimento. Questa mossa potrebbe riaccendere alcuni progetti dello Snyderverse, molti dei quali considerati ormai perduti, offrendo nuove speranze ai fan e trasformando radicalmente il futuro dei franchise DC.

Quello dell’ acquisto di Warner da parte di Netflix è la notizia dell’anno, senza dubbio. Nonostante l’offerta monstre da parte di Paramount, Netflix è sicura di avere l’accordo in tasca e di acquisire Warner e le sue divisioni cinematografiche e streaming. Netflix non ha l’obiettivo di eliminare i marchi registrati Warner, quindi senza dubbio sfrutterà tutta la proprietà intellettuale di WBD a proprio vantaggio, sfornando più film e serie TV di quanto una singola piattaforma di streaming possa contenere. Mentre Netflix sarà felice di avere Harry Potter e Il Signore degli Anelli sotto la sua egida, l’interesse principale potrebbe essere proprio la DC, che sta andando a gonfie vele con James Gunn al timone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it