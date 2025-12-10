Esce oggi La ragazza di Vittorio, il nuovo singolo di Tutti Fenomeni, seconda anticipazione dell’album Lunedì. Esce oggi La ragazza di Vittorio, il nuovo singolo di Tutti Fenomeni, seconda anticipazione di Lunedì, l’album in arrivo il 23 gennaio per 42 RecordsEpic Records Italy e da oggi disponibile in pre-order. Dopo Piazzale degli Eroi, che ha segnato il suo atteso ritorno alla musica dopo tre anni di silenzio, l’artista romano – al secolo Giorgio Quarzo Guarascio – torna con una canzone prodotta da Giorgio Poi, così come tutto il disco in uscita. Un brano che ancora una volta gioca in modo spiazzante con i contrasti: un sound morbido, malinconico e arioso abbraccia un testo esplicito, cinico e pungente ma che, al tempo stesso, si lascia scheggiare da barlumi di speranza e di dolcezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tutti Fenomeni pubblica il singolo La ragazza di Vittorio