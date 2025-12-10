Tutte le console PS5 prima o poi richiederanno manutenzione per il metallo liquido?

La PS5 utilizza un sistema di raffreddamento innovativo con metallo liquido applicato direttamente sul processore, per ottimizzare le prestazioni e mantenere basse le temperature. Tuttavia, questa soluzione avanzata solleva domande sulla manutenzione futura della console e sulla durata nel tempo del sistema di raffreddamento a metallo liquido.

La PS5 è stata progettata con una soluzione di raffreddamento particolarmente ambiziosa: il metallo liquido applicato direttamente sul processore, scelto da Sony per garantire temperature più basse e prestazioni elevate anche sotto stress. Tuttavia, questa tecnologia presenta limiti e rischi che stanno emergendo con sempre maggiore frequenza, sollevando dubbi sul lungo termine. I tecnici evidenziano infatti che perdite, degrado dell’applicazione e surriscaldamenti possono manifestarsi su qualsiasi modello, indipendentemente dalla posizione della console o dall’età. Con PS5 Pro e le revisioni più recenti sono stati introdotti miglioramenti, ma non esistono certezze sul fatto che il problema sia stato definitivamente risolto. 🔗 Leggi su Game-experience.it