Tutor per l’orientamento 2025 26 |   si può nominare un docente che non ha partecipato alla formazione?

L'articolo analizza la possibilità di nominare un docente come tutor per l’orientamento 2025/26 senza aver partecipato alla formazione specifica. Viene inoltre esaminata la recente pubblicazione su NoiPA degli importi relativi alle remunerazioni delle attività svolte dai tutor e dagli orientatori nell’anno scolastico 2024/2025.

Negli ultimi giorni su NoiPA sono stati pubblicati gli importi relativi alla remunerazione delle attività svolte dai docenti tutor per l’orientamento e dai docenti orientatori nell’anno scolastico 20242025. Questo aggiornamento ha riacceso l’attenzione su queste due figure, introdotte di recente e sempre più centrali nei processi di personalizzazione dei percorsi di studio. L'articolo Tutor per l’orientamento 202526: si può nominare un docente che non ha partecipato alla formazione? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it