Turismo sotto osservazione | Tassa di soggiorno giù del 15% Ma il bilancio è ancora incerto
La stagione turistica 2025 a Cortona si presenta ancora incerta, con i dati disponibili che offrono solo una visione parziale della situazione. Nonostante la tassa di soggiorno sia stata ridotta del 15%, il bilancio complessivo resta ancora da definire, lasciando molte incognite sul futuro del settore turistico locale.
di Laura lucente La stagione turistica 2025 di Cortona è ancora un puzzle incompleto. Le percentuali attualmente in possesso del Comune di Cortona raccontano solo una parte della realtà. La tassa di soggiorno parla, infatti, di un calo di circa il 15% rispetto allo scorso anno. Un dato che, però, secondo l’amministrazione non riflette il movimento reale dei visitatori. "Siamo in ritardo di oltre il 20% nella raccolta delle comunicazioni da parte delle strutture ricettive" spiega l’assessore alla cultura e al turismo Francesco Attesti, che in queste settimane sta monitorando giorno per giorno la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
