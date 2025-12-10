Tumori gastrointestinali | nuove cure dai vecchi farmaci

Ricercatori di Pisa hanno avviato un progetto innovativo per il trattamento dei tumori gastrointestinali, sfruttando farmaci già esistenti in modo nuovo. Questo approccio mira a ridurre i tempi e i costi di sviluppo, offrendo speranze concrete di miglioramento delle terapie e di nuove opportunità per i pazienti.

Pisa, 10 dicembre 2025 – Un investimento di lungo respiro per aprire nuove strade nella lotta ai tumori. La Fondazione Airc per la ricerca sul cancro finanzierà, con 875mila euro complessivi, per cinque anni, il gruppo di Bioinformatica della Scuola Normale Superiore di Pisa, impegnato in uno studio avanzato sul possibile potenziamento delle terapie oncologiche attraverso l’analisi dei G Protein-coupled receptors (GPCRs). Si tratta dei “recettori accoppiati a proteine G”, la più vasta famiglia di recettori presenti sulla membrana delle cellule: un sistema complesso, già da tempo bersaglio di moltissimi farmaci approvati, soprattutto in ambito neurologico e cardiovascolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tumori gastrointestinali: nuove cure dai vecchi farmaci

