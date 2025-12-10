TS – Genoa la cura De Rossi funziona
L'intervento di De Rossi sta portando risultati positivi nel Genoa, secondo quanto riportato da Tuttosport. La sua gestione discreta e attenta sta contribuendo a migliorare l'ambiente e le prestazioni della squadra, segnando un nuovo capitolo per il club.
2025-12-10 11:44:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: GENOVA – Arrivato in punta di piedi, senza stravolgere niente. Ha parlato prima di tutto con Criscito e Murgita che avevano guidato la squadra a Reggio Emilia contro il Sassuolo in quella che è stata la prima vittoria stagionale. Poi con i giocatori e si è messo subito al lavoro. Daniele De Rossi in quattro gare da tecnico del Genoa ha conquistato 8 punti frutto di due successi e due pareggi. 2-2 casalingo contro la Fiorentina e 3-3 a Cagliari. Poi ha spezzato il tabù Ferraris sconfiggendo il Verona 2-1 quindi è andato a trionfare a Udine sempre per 2-1.
Genoa, squadra rivitalizzata dalla cura De Rossi Il Genoa ad inizio campionato sembrava una squadra priva di un'identità e destinata a combattere per la retrocessione fino all'ultima giornata. Un po come successe nella passata stagione però, con il cambio i
Poco spazio al #Genoa, per Valentin #Carboni possibile nuova avventura - ancora lontano dall' #Inter - nel prossimo gennaio. A quale altra squadra di #SerieA potrebbe far comodo
