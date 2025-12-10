Trump vuole la sala da ballo e impone il neoclassico come stile di Stato | così nega la natura stessa dell’architettura

Donald Trump insiste sull'importanza di una sala da ballo come simbolo di prestigio, imponendo lo stile neoclassico come stile di Stato. La sua visione architettonica riflette un approccio che pone al centro l'immagine e il potere, trascurando la funzione e la natura stessa degli edifici pubblici. La sua volontà di ristrutturare la Casa Bianca evidenzia un rapporto controverso con il passato e il presente.

Il rapporto di Trump con il proprio tempo è tutto nell'idea che nel 2025 una sala da ballo sia così indispensabile da sventrare un'ala della Casa Bianca. Un Paese spaccato, una democrazia in apnea, un pianeta in fiamme e lui pensa ai metri quadrati per far volteggiare ospiti e dignitari. La sala da ballo! Quando ne abbiamo sentito parlare l'ultima volta, se non ai balli delle debuttanti, liturgia pre-illuminista dell'ancien régime? La memoria corre al 1985, al gala di Nancy Reagan: Travolta che volteggia con Lady Diana. Trump è ancora lì, confinato in quel frame. Non vive nel 2025, vi soggiorna per obblighi amministrativi.

