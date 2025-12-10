Trump vuole distruggere la democrazia europea
Nel suo recente documento sulla strategia di sicurezza nazionale, gli Stati Uniti evidenziano un approccio che, secondo il politologo Cas Mudde, riprende temi propagandistici dell’estrema destra. In particolare, la sezione dedicata all’Europa suscita preoccupazioni per il tono e i messaggi veicolati, alimentando timori riguardo a possibili influenze e conseguenze sulla stabilità democratica del continente.
Nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti la parte sull'Europa è intrisa di decenni di propaganda dell'estrema destra, scrive il politologo olandese Cas Mudde.
