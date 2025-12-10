Trump viene colpito dalla porta del bagno occupato nel jet privato e ci scherza su | Oh salve c’è qualcuno… video

Secoloditalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista a bordo dell’Air Force One, Donald Trump è stato coinvolto in un episodio divertente: mentre parlava con i giornalisti, ha accidentalmente bloccato una persona nel bagno dell’aereo presidenziale. L’ex presidente ha reagito con ironia, scherzando sulla situazione e catturando l’attenzione dei presenti.

Mentre parlava con i giornalisti a bordo dell’Air force one, Donald Trump ha inavvertitamente bloccato una persona all’interno del bagno dell’aereo presidenziale. L’insolito siparietto è avvenuto mentre volava in Pennsylvania, a Mountpoco, per il suo primo comizio pubblico sull’economia dopo mesi.  Durante il viaggio ha risposto alle domande degli inviati riuniti. Pochi secondi dopo, è stato colpito accidentalmente dalla porta del bagno mentre qualcuno usciva. Trump inizialmente è sembrato confuso, ma poi ha ironizzato: “Oh, salve. Qualcuno è lì dentro”. Dopo la sua reazione, i giornalisti sono scoppiati a ridere e lui ha continuato, bussando alla porta chiedendo all’utente di venire fuori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

