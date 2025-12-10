Trump Vance Musk | così gli Stati Uniti vogliono trasformare l’Europa
L'intervista di Donald Trump a Politico si inserisce nel contesto della recente Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che evidenzia le fragilità dell’Europa su temi migratori e demografici, sollevando preoccupazioni sul futuro del continente e sulle influenze americane che mirano a plasmare il suo ruolo globale.
Washington, 10 dicembre 2025 – L’intervista rilasciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Politico arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della nuova Strategia di sicurezza nazionale americana, un documento che descrive gli alleati europei come deboli sulle politiche migratorie e avverte il continente del rischio di una possibile “ erosione della civiltà ” a causa dell’immigrazione irregolare e del calo demografico. Nel testo, l’Europa viene dipinta come un partner sempre meno affidabile, con governi accusati di mettere a rischio la sicurezza occidentale con le loro scelte in materia di frontiere e libertà di espressione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
