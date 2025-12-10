Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela | È per un buon motivo La mossa accresce le tensioni con Caracas

L'amministrazione Trump ha sequestrato una petroliera al largo delle coste venezuelane, alimentando le tensioni con Caracas. L'azione, motivata ufficialmente da ragioni di sicurezza e legali, rappresenta un nuovo episodio nella complessa relazione tra Stati Uniti e Venezuela. La vicenda solleva interrogativi sulle conseguenze geopolitiche e sulle strategie di entrambe le parti coinvolte.

L’amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. La notizia, anticipata dall’agenzia di stampa internazionale Reuters, è stata confermata da Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca: “Come probabilmente saprete, abbiamo appena sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Una grande petroliera, molto grande, in realtà la più grande mai sequestrata. E stanno succedendo altre cose, vedrete più tardi”, ha detto. Secondo fonti citate dall’agenzia Associated press, l’operazione è stata condotta dalla Guardia costiera statunitense insieme alla Marina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni con Caracas

