Trump sente Macron Merz e Starmer | il colloquio per garantire all’Ucraina una pace giusta

Un colloquio di 40 minuti tra Trump, Macron, Merz e Starmer apre la discussione sulla pace in Ucraina. I leader si confrontano sul piano di pace per Kiev, cercando di favorire un percorso verso il cessate il fuoco e una soluzione giusta al conflitto.

Una telefonata di 40 minuti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente francese, Emmanuel Macron, il primo ministro britannico, Keir Starmer, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, per discutere del piano di pace per Kiev riapre la corsa verso il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti continuano a premere sul presidente ucraino, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump sente Macron, Merz e Starmer: il colloquio per garantire all’Ucraina una pace giusta

Colpire duro l' energia russa | la strategia contro Mosca Ma Kiev è in difficoltà | Salta l' incontro tra Zelensky e inviati Usa - Zazoom Social News

Ucraina Zelensky sente Witkoff e Umerov | Discussione costruttiva E lunedì a Londra incontrerà Macron e Merz - Zazoom Social News

Macron, Merz e Starmer sentono Trump, al telefono per 40 minuti: “Per cercare di fare progressi” sull’Ucraina - (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keri Starmer ed il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno avuto una telefonata di quaranta minuti con il pres ... Secondo askanews.it

Ucraina: Macron, Starmer e Merz a colloquio con Trump - Macron, Starmer e Merz a colloquio con Trump per cercare di trovare un accordo sulla pace in Ucraina. Scrive newsmondo.it

L’Alta rappresentante europea, Kaja Kallas, minimizza il documento di Trump: «Critiche anche vere. Restiamo uniti». Zelensky sente Witkoff, negoziato in stallo. Domani sarà a Londra con i Volenterosi. La guerra continua. - facebook.com Vai su Facebook

#Netanyahu sente #Trump, colloqui su tregua e disarmo #Hamas tv2000.it/tg2000/?p=6654… #2dicembre #Medioriente #Israele #Palestina #Gaza #Play2000 @tg2000it Vai su X