Un colloquio di 40 minuti tra Trump, Macron, Merz e Starmer apre la discussione sulla pace in Ucraina. I leader si confrontano sul piano di pace per Kiev, cercando di favorire un percorso verso il cessate il fuoco e una soluzione giusta al conflitto.

Una telefonata di 40 minuti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente francese, Emmanuel Macron, il primo ministro britannico, Keir Starmer, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, per discutere del piano di pace per Kiev riapre la corsa verso il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti continuano a premere sul presidente ucraino, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump sente Macron, Merz e Starmer: il colloquio per garantire all'Ucraina una pace giusta

