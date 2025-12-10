Trump | L' immigrazione e l' energia distruggeranno l' Europa
Durante un comizio in Pennsylvania, Donald Trump ha affermato che l'immigrazione e l'energia rappresentano minacce alla stabilità dell'Europa. Criticando il Green Deal, ha definito la politica green una
"L'immigrazione e l'energia distruggeranno l'Europa". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di un comizio in Pennsylvania, ribandendo la sua contrarieta alla politica green: "la chiamo la truffa del Green Deal", ha spiegato. "Noi abbiamo una politica semplice: drill baby drill", ha ribadito, come riporta l'Nbc. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Usa, le squadracce mascherate di Trump e l'incubo delle scandalose e assurde retate anti-immigrazione: verso un regime?
Terremoto Trump al Palazzo di vetro: “Dall’Onu parole vuote. L’immigrazione incontrollata è la questione numero uno”
Trump: paesi europei andranno all'inferno a causa dell'immigrazione
La Sicilia. . Durante un evento economico, Donald Trump ha avvertito che l’Europa starebbe “andando in cattive direzioni”, riferendosi ai cambiamenti causati, a suo dire, dall’immigrazione di massa. Il presidente statunitense ha ribadito che il continente dovre - facebook.com Vai su Facebook
"Stop all'immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo", annuncia #Trump dopo l'attacco a due membri della Guardia Nazionale a Washington, due giorni fa: morta una giovane militare, accusato un cittadino afghano. Gli Usa intanto stanno bloccando tutte le deci Vai su X
La profezia di Trump: «Immigrazione ed energia distruggeranno l’Europa» - Mentre immigrazione ed energia «distruggeranno l'Europa». Come scrive msn.com
