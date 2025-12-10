Trump | L' immigrazione e l' energia distruggeranno l' Europa

Durante un comizio in Pennsylvania, Donald Trump ha affermato che l'immigrazione e l'energia rappresentano minacce alla stabilità dell'Europa. Criticando il Green Deal, ha definito la politica green una

"L'immigrazione e l'energia distruggeranno l'Europa". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di un comizio in Pennsylvania, ribandendo la sua contrarieta alla politica green: "la chiamo la truffa del Green Deal", ha spiegato. "Noi abbiamo una politica semplice: drill baby drill", ha ribadito, come riporta l'Nbc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

