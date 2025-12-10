Trump l’anti-europeo? È la vera grande occasione per l’Europa

L'articolo analizza la posizione di Donald Trump e le sue recenti dichiarazioni sulla strategia di sicurezza degli Stati Uniti, che segnano un distacco dall'impegno internazionale tradizionale. La scelta di non sostenere più l'ordine mondiale rappresenta un cambiamento significativo, offrendo all'Europa una possibile opportunità di ridefinire il proprio ruolo e le proprie politiche di difesa.

Donald Trump non usa mezzi termini. Nel giro di poche settimane la Casa Bianca ha pubblicato una nuova strategia di sicurezza in cui si afferma apertamente che gli Stati Uniti non faranno più da Atlante per tenere in piedi l'ordine mondiale. Lo dice senza filtri, senza il lessico morbido dei presidenti precedenti, e soprattutto lo dice riferendosi direttamente all' Europa. Nello stesso periodo ha definito diversi Stati europei "nazioni in declino", ha accusato il continente di essere incapace di difendere sé stesso, ha attaccato la gestione europea della guerra in Ucraina e ha indicato la NATO come uno strumento da ripensare in chiave transazionale.