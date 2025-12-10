Trump | in UE Paesi decadenti e leader deboli
Nel suo ultimo intervento, Donald Trump ha definito i Paesi dell'Unione Europea “decadenti” e ha criticato le capitali come Londra e Parigi, accusandole di essere sovraccariche di migranti. Le sue parole riflettono una visione critica e polemica nei confronti della gestione europea dei flussi migratori e della situazione politica attuale.
Iniziato vertice Usa-Cina. Trump: «Può darsi che firmeremo un accordo». Xi: non semprei nostri Paesi la vedono allo stesso modoIl giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?
Usa-Gb, Trump firma accordo tecnologico con Starmer: "Alleanza per dominare il futuro dell'IA" | "Il legame tra i nostri due Paesi è indistruttibile"
Usa-Gb, Trump: "Legame tra nostri Paesi è indistruttibile"
"Per Trump i Paesi europei, noi compresi, sono: “Nazioni decadenti guidate da leader deboli”. Può anche darsi. Ma la ricerca di leader forti e il pensarsi fra i forzuti è una delle più insidiose cause di decadenza. Anche personale" @DavideGiac ? #nonstop Vai su X
Il Giornale. . Quattro leader di Paesi in declino si ergono a nuova formazione politica europea. Sono quelli a cui si rivolge Trump quando sferra il suo attacco in Ue. Ma è in Italia, tra governo e Vaticano, che si muove qualcosa. Il video commento del direttore C Vai su Facebook
Trump torna alla carica: "Paesi Ue decadenti e leader deboli, non sanno cosa fare". Bruxelles replica: "Orgogliosi di loro" - Mentre non si arresta l'eco delle polemiche suscitate dalla nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa, con le pesanti critiche all'Ue e conseguenti a ... Si legge su msn.com
