Trump | in UE Paesi decadenti e leader deboli

Nel suo ultimo intervento, Donald Trump ha definito i Paesi dell'Unione Europea “decadenti” e ha criticato le capitali come Londra e Parigi, accusandole di essere sovraccariche di migranti. Le sue parole riflettono una visione critica e polemica nei confronti della gestione europea dei flussi migratori e della situazione politica attuale.

Il presidente ha definito ''decadenti'' i Paesi europei e criticato capitali come Londra e Parigi, sovraccariche di migranti.

"Per Trump i Paesi europei, noi compresi, sono: "Nazioni decadenti guidate da leader deboli". Può anche darsi. Ma la ricerca di leader forti e il pensarsi fra i forzuti è una delle più insidiose cause di decadenza. Anche personale"

Il Giornale. . Quattro leader di Paesi in declino si ergono a nuova formazione politica europea. Sono quelli a cui si rivolge Trump quando sferra il suo attacco in Ue. Ma è in Italia, tra governo e Vaticano, che si muove qualcosa.

Trump torna alla carica: "Paesi Ue decadenti e leader deboli, non sanno cosa fare". Bruxelles replica: "Orgogliosi di loro" - Mentre non si arresta l'eco delle polemiche suscitate dalla nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa, con le pesanti critiche all'Ue e conseguenti a ...