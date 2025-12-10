Trump in Pennsylvania la battaglia per la riconquista del voto | Dazi vi renderanno più ricchi
Donald Trump torna in Pennsylvania, uno degli Stati chiave per le sue ambizioni presidenziali del 2024. In un contesto di crescente discontento per il costo della vita e di sfide alla sua leadership, il suo intervento mira a consolidare il sostegno degli elettori locali, promettendo benefici come l’aumento della ricchezza attraverso politiche protezionistiche.
(Adnkronos) – New York – Donald Trump torna in Pennsylvania, uno degli Stati fondamentali per la sua vittoria nel 2024, in un momento difficile della sua presidenza: il costo della vita continua ad aumentare e sempre più americani, tre su quattro secondo un recente sondaggio di Fox News, incolpano il presidente per il cattivo andamento . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Trump in Pennsylvania, la battaglia per la riconquista del voto: "Dazi vi renderanno più ricchi" - Inizia il tour del presidente in vista delle elezioni di Midterm, quasi il 75% dei cittadini non contento dell’andamento dell’economia New York - adnkronos.com scrive
Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino laverita.info
Nobel, Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione. “Sarà rappresentata dalla figlia” quotidiano.net
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane anteprima24.it
Forlì adesso cambia: ingaggiato Stephens. Rinforzo sotto canestro, in partenza Allen sport.quotidiano.net
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati gazzettadelsud.it
Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti iltempo.it