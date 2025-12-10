Trump e il bagno occupato sull’Air Force One | C’è qualcuno lì dentro?
Durante un viaggio a bordo dell'Air Force One, Donald Trump si rivolge ai giornalisti e, in modo involontario, blocca una persona all'interno del bagno dell'aereo presidenziale. L'episodio ha attirato l'attenzione, suscitando curiosità e commenti sui social. Ecco cosa è successo e quali sono state le reazioni.
(Adnkronos) – Trump parla con i giornalisti a bordo dell'Air Force One e (inavvertitamente) blocca una persona all'interno del bagno dell'aereo presidenziale. L'insolito siparietto è avvenuto mentre volava in Pennsylvania, per il suo primo comizio pubblico dopo mesi. Il presidente era diretto a Mount Pocono per tenere un discorso sull'economia. Durante il volo, ha risposto alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Trump: "Dal 1° ottobre dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati, al 50% per mobili da cucina e bagno"
I nuovi dazi di Trump: 100% sui farmaci, 50% su mobili da bagno e cucine, 30% sugli imbottiti e 25% sui camion pesanti
La smania da muratore di Trump travolge anche il bagno di Lincoln: «L’ho rifatto meglio di prima»
La National Security Strategy dell’Amministrazione Trump: un bagno di realtà analisidifesa.it/2025/12/la-nat… Vai su X
#Zelensky mentre pensa al piano di #pace #Usa di #Trump nel suo nuovo bagno Vai su Facebook
Trump e il bagno occupato sull'Air Force One: "C’è qualcuno lì dentro?" - Trump parla con i giornalisti a bordo dell'Air Force One e (inavvertitamente) blocca una persona all'interno del bagno dell'aereo presidenziale. Come scrive adnkronos.com
