Trump | ' dazi' la mia parola preferita

Servizitelevideo.rai.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo discorso sull'economia degli Stati Uniti, il presidente Trump sottolinea l'importanza dei dazi, definendoli la sua parola preferita. Con un focus sui dazi commerciali, evidenzia la loro rilevanza per la politica economica americana e il suo approccio alle relazioni commerciali internazionali.

8.44 Nel suo discorso sull'economia Usa, il presidente Trump tocca diversi punti. Dazi?"La mia parola preferita.Ci stanno portando centinaia di miliardi di dollari".E in Europa "vogliono iniziare a fare come me. A mettere tariffe". L'Obamacare "una fregatura. Io voglio dare il denaro direttamente alle persone". Prezzi alti?"Sono stati i dem e Biden a farli salire, noi li stiamo facendo scendere". Affondo contro l' immigrazione: "Biden ha fatto entrare tutti,anche i somali". Prevede:immigrazione ed energia distruggeranno Europa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Iniziato vertice Usa-Cina. Trump: «Può darsi che firmeremo un accordo». Xi: non semprei nostri Paesi la vedono allo stesso modoIl giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?

Iniziato il vertice Trump-Xi in Corea del SudIl tycoon: «Forse firmeremo un accordo»Il giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?

Iniziato il vertice Trump-Xi in Corea del SudTycoon: può darsi che firmeremo un accordoIl giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?

trump dazi mia parolaTrump: «La mia parola preferita è dazi» - Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, a un comizio in ... Si legge su gds.it