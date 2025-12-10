Trump | ' dazi' la mia parola preferita

Nel suo discorso sull'economia degli Stati Uniti, il presidente Trump sottolinea l'importanza dei dazi, definendoli la sua parola preferita. Con un focus sui dazi commerciali, evidenzia la loro rilevanza per la politica economica americana e il suo approccio alle relazioni commerciali internazionali.

8.44 Nel suo discorso sull'economia Usa, il presidente Trump tocca diversi punti. Dazi?"La mia parola preferita.Ci stanno portando centinaia di miliardi di dollari".E in Europa "vogliono iniziare a fare come me. A mettere tariffe". L'Obamacare "una fregatura. Io voglio dare il denaro direttamente alle persone". Prezzi alti?"Sono stati i dem e Biden a farli salire, noi li stiamo facendo scendere". Affondo contro l' immigrazione: "Biden ha fatto entrare tutti,anche i somali". Prevede:immigrazione ed energia distruggeranno Europa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it