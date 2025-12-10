Trump bussa alla porta del bagno sull' Air Force One | C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori – Il video

10 dic 2025

Durante un evento a bordo dell'Air Force One, l'ex presidente Donald Trump si è trovato coinvolto in un episodio insolito quando ha bussato alla porta del bagno, chiedendo se ci fosse qualcuno dentro. L'incidente, ripreso in un video, ha suscitato curiosità e ha attirato l'attenzione dei media sull'evento accaduto durante un punto stampa a bordo dell'aereo presidenziale.

(Agenzia Vista) Usa, 10 dicembre 2025 Durante un punto stampa con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump viene colpito dalla porta del bagno occupato da qualcuno, forse dello staff presidenziale. Trump allora bussa e chiede "C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori", scatendando le risate dei cronisti e della sua assistente Karoline Leavitt, in un video diventato virale. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

