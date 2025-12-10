Trump bullizza l' Europa rivoluzione a scuola caccia agli stupratori della metro e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Ecco le principali notizie di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025: Trump critica l'Europa, una rivoluzione nelle scuole, operazioni di polizia contro gli stupratori della metro e molto altro. Buongiorno dalla redazione di Today.it, ecco Start, le notizie da conoscere per iniziare al meglio la giornata.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 10 dicembre 2025.Trump bullizza l'Europa"I leader europei sono deboli", "Zelensky sta perdendo e deve darsi una mossa", "La Nato mi chiama papà". Donald Trump attacca l'Europa come. 🔗 Leggi su Today.it
Trump bullizza un altro po’ l’Europa: “Leader deboli, non sanno cosa fare”. E attacca ancora Zelensky: “Usa la guerra per non indire le elezioni”
Alessandro Di Battista. . Trump tratta l’UE da serva perché l’Ue si è sempre comportata da serva P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 19 dicembre MILANO. Alle 17.00 al Centro congressi fondazione Cariplo (via Romagnosi) saremo insieme al - facebook.com Vai su Facebook
Trump bullizza un altro po’ l’Europa: “Leader deboli, non sanno cosa fare”. E attacca ancora Zelensky: “Usa la guerra per non indire le elezioni” - Non si contano ormai più gli attacchi di Donald Trump all’Europa e a Volodymyr Zelensky. Segnala lanotiziagiornale.it
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro" agi.it
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua lanazione.it
Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto" liberoquotidiano.it
Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tutti lanazione.it